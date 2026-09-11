Движение будет временно закрыто 12 сентября на Садовом кольце и ряде улиц Из-за велогонки на Садовом кольце и ряде улиц 12 сентября ограничат движение

Москва11 сен Вести.В связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва" 12 сентября на Садовом кольце и ряде улиц в ЦАО и ЗАО будет временно закрыто движение автотранспорта. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Движение будет закрыто: с 00.01 мск до 19.00 мск … от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении. С 07.00 мск и открытием движения по мере прохождения велоколонны на Садовом кольце в каждом направлении, а также на улицах Косыгина, Смоленской и Большой Дорогомиловской, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Бородинском мосту и съездах с него на Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, перекрытия будут действовать с 11.00 до 19.00 мск на участках улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до д. 28, стр. 1 по улице Косыгина, а также на Университетском проспекте от Менделеевской улицы до улицы Лебедева.

Водителей призвали заранее учитывать маршруты, а для поездок в районы временных ограничений рекомендовали использовать метро.

Велогонка "Россия" в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентября, в ней предусмотрено 8 этапов: 1-й этап прошел 16 мая в Костроме, 2-й — во Владимире—Суздале 6 июня; 3-й этап — в Ярославле 20 июня; 4-й — в Иванове 18 июля, 5-й — в Калязине 8 августа; 6-й — в Нижнем Новгороде 23 августа; 7-й — в Сергиевом Посаде 5 сентября, 8-й этап состоится в Москве 12 сентября.