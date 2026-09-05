В Сергиевом Посаде наградили победителей и призеров 7-го этапа велогонки "Россия

В Сергиевом Посаде завершился 7-й этап велогонки "Россия" В Сергиевом Посаде наградили победителей и призеров 7-го этапа велогонки "Россия

Москва5 сен Вести.В Сергиевом Посаде завершился 7-й этап велогонки "Россия", которая в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентября. Об этом сообщается в канале спортивного мероприятия в мессенджере МАХ.

Велосипедисты под дождем преодолели 64 км (4 круга по 16 км).

Поздравляем победителей и призеров VII этапа велогонки "Россия". [Среди женщин]: 1-е место — Мария Курносова 1:34:55; 2-е место — Ольга Северова 1:40:56; 3-е место — Камила Полянская 1:41:01. [Среди мужчин]: 1-е место — Дмитрий Кудашев 1:49:52; 2-е место — Дмитрий Беляев 1:49:53; 3-е место — Евгений Кулигин 1:52:48 говорится в сообщении, опубликованном в канале велогонки в мессенджере МАХ

В рамках мероприятия также прошел велофестиваль.

Всего в велогонке "Россия" предусмотрено 8 этапов: 1-й этап прошел 16 мая в Костроме, 2-й — во Владимире—Суздале 6 июня; 3-й этап — в Ярославле 20 июня; 4-й — в Иванове 18 июля, 5-й — в Калязине 8 августа; 6-й — в Нижнем Новгороде 23 августа; 7-й — в Сергиевом Посаде 5 сентября, 8-й этап состоится в Москве 12 сентября.

Общий километраж гонки — 504 км.