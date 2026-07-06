В Иванове открылась регистрация на велофестиваль

Открылась регистрация на велофестиваль в Иванове В Иванове открылась регистрация на велофестиваль

Москва6 июл Вести.В Иванове открылась регистрация на велофестиваль, который продолжит многодневную велогонку "Россия" по городам "Золотого кольца", сообщает ГТРК "Ивтелерадио".

Велопарад стартует 18 июля в 18.00.

Маршрут пройдет по центральным улицам города, старт и финиш в районе площади Пушкина. Колонн будет несколько, они присоединятся к общему потоку в разных точках сказано в сообщении

Участникам предлагается надеть необычные костюмы и оригинально оформить велосипед. Например, можно присоединиться к колонне невест, ситцевой или спортивной колонне, надев красно-черную форму "Текстильщика", оранжево-черную "Энергии" или любую другую форму любимой команды Ивановского региона.