Участники многодневной велогонки "Россия" будут соревноваться в Иванове Четвертый этап многодневной велогонки "Россия" пройдет 18 июля в Иванове

Москва22 июн Вести.Иваново 18 июля примет четвертый этап многодневной велогонки "Россия", которая проходит по историческим местам Золотого кольца.

В масштабном заезде примут участие любители велоспорта со всей страны. Их ожидают спортивная велогонка "Критериум" на 60 километров по центральным улицам города, а также вечерний велофестиваль на 12 километров. А для жителей и гостей города будет организован гастрофестиваль.

Велогонка "Россия" проходит с 16 мая по 12 сентября и посвящена юбилею знаменитого туристического маршрута Золотое кольцо. Первый этап состоялся 16 мая в Костроме, второй – 6 июня во Владимире и Суздале, третий – 20 июня в Ярославле.

После Иванова очередные этапы пройдут в Калязине, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде. А завершится велогонка 12 сентября в Москве.