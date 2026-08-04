Калязин станет площадкой для пятого этапа велогонки "Россия" 8 августа Пятый этап велогонки "Россия" пройдет в Калязине 8 августа

Москва4 авг Вести.В Калязине Тверской области 8 августа состоится спортивный праздник: в этот день пройдут пятый этап велогонки "Россия" и велофестиваль, а также планируются экскурсионный забег и гастрономическая программа. Об мероприятии сообщает ГТРК "Тверь".

Велогонка "Россия" в этом году впервые проходит по городам "Золотого кольца", частью которого являются Тверь, Кашин и Калязин. Такое решение приняли потому, что туристический маршрут отмечает свое 60-летие.

Это новый импульс развитию туризма в регионе. И главное – это повышение качества жизни наших семей заявил в беседе с ГТРК "Тверь" губернатор региона Виталий Королев

В масштабном проекте участвуют велосипедисты со всей страны. Велогонка "Россия" реализуется при поддержке российского президента Владимира Путина, Лиги Героев и крупных спортивных организаций.