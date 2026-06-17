Москва17 июн Вести.В Ярославле 20 июня состоится 3-й этап велогонки "Россия", которая в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентября. Об этом сообщается в канале мероприятия в мессенджере МАХ.

Город впервые примет этап многодневной велогонки, который будет состоять из 7 кругов по 9 км каждый. Любители спорта проедут по центральным улицам Ярославля. Участникам велофестиваля, проводимого в рамках мероприятия, нужно будет преодолеть только один круг.

Согласно расписанию, опубликованному в канале, выдача стартовых номеров будет осуществляться также 20 июня с 7.00 до 7.50 мск.

07.50 [мск] - Открытие третьего этапа велогонки Россия. 8.00 - старт велогонки. 10.30 – 11.30 - старты велофестиваля. 10.30 - награждение победителей велогонки сказано в публикации

С 8.00 до 12.00 для участников мероприятия также будет проводиться гастрофестиваль.

Регистрация на мероприятие еще открыта.

Всего в велогонке "Россия" предусмотрено 8 этапов: 1-й этап прошел 16 мая в Костроме, 2-й во Владимире—Суздале 6 июня; далее 3-й этап состоится в Ярославле 20 июня; 4-й — в Иванове 18 июля, 5-й — в Калязине 8 августа; 6-й — в Нижнем Новгороде 23 августа; 7-й — в Сергиевом Посаде 5 сентября и 8-й — в Москве 12 сентября.

Общий километраж гонки — 504 км.