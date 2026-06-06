Москва6 июн Вести.Во Владимирской области завершился 2-й этап велогонки "Россия", которая в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентябрь. Об этом сообщается в канале спортивного мероприятия в мессенджере МАХ.

Поздравляем победителей и призеров второго этапа велогонки «Россия»: (1-е место. — Ред.) Редько Екатерина - 2:27:36; (2-е место. — Ред.) Дмитренко Александра - 2:35:27; (3-е место. — Ред.) Иванова Виктория - 2:54:21 сказано в публикации

Среди мужчин 1-е место занял Дмитрий Шеваров с результатом 2:13:14; 2-е место —Игорь Петров, финишировавший за 2:13:25; на 3-м месте расположился Артем Дубов — его время составило 2:13:33.