Аполосов и Курносова – победители четвертого этапа велогонки "Россия" в Иваново

В Иваново состоялся четвертый этап велогонки "Россия" Аполосов и Курносова – победители четвертого этапа велогонки "Россия" в Иваново

Москва18 июл Вести.В субботу, 18 июля, в городе Иваново прошел четвертый этап велогонки "Россия". Он ознаменовал собой экватор всего сезона и завершился победой Александра Аполосова и Марии Курносовой, сообщает пресс-служба турнира.

Дистанция гонки составляла 60 километров. В мужском сегменте заезда Аполосов проехал это расстояние за 1 час 23 минуты и 20 секунд.

В женском заезде Курносова преодолела дистанцию за 1 час 44 минуты 42 секунды.

Всего велогонка "Россия" состоит из 8 этапов. Таким образом, теперь ее участникам предстоит еще 4 заезда. Они пройдут в Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве.

Заключительный, московский этап состоится 12 сентября.