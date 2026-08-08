Очередной этап многодневной велогонки "Россия" прошел в Калязине В Калязине Тверской области прошел пятый этап многодневной велогонки "Россия"

Москва8 авг Вести.В городе Калязин Тверской области впервые прошел этап многодневной велогонки "Россия", сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев.

Это масштабный федеральный проект, посвященный 60-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", частью которого с этого года стал и наш город написал он в мессенджере MAX

В программе праздника – гонка и массовый велофестиваль, гастрономические ряды с местными продуктами, необычные экскурсионные забеги по улицам древнего города, ярмарки, мастер-классы по написанию коллективной картины, обучению живописи, кулинарии.

Королев выразил уверенность в том, что Калязин станет настоящей жемчужиной "Золотого кольца", что, помимо всего прочего, является мощным импульсом для его развития.

Главным спортивным событием дня стала велогонка на 20 километров по центральной части Калязина, в которой приняли участие более 90 человек, пишет ГТРК "Тверь".

Самым почетным ее участником стала 85-летняя жительница Твери Юлия Михайлюк. Она занесена в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница.

Велогонка "Россия" – масштабный всероссийский спортивный проект, в котором участвуют любители велоспорта со всей страны. Он реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций. Его общий маршрут составляет более 500 километров и пролегает через девять городов в восьми регионах России, включенных в межрегиональный туристский маршрут "Золотое кольцо".