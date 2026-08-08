Москва8 авгВести.В городе Калязин Тверской области впервые прошел этап многодневной велогонки "Россия", сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев.
Это масштабный федеральный проект, посвященный 60-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", частью которого с этого года стал и наш городнаписал он в мессенджере MAX
В программе праздника – гонка и массовый велофестиваль, гастрономические ряды с местными продуктами, необычные экскурсионные забеги по улицам древнего города, ярмарки, мастер-классы по написанию коллективной картины, обучению живописи, кулинарии.
Королев выразил уверенность в том, что Калязин станет настоящей жемчужиной "Золотого кольца", что, помимо всего прочего, является мощным импульсом для его развития.
Главным спортивным событием дня стала велогонка на 20 километров по центральной части Калязина, в которой приняли участие более 90 человек, пишет ГТРК "Тверь".
Самым почетным ее участником стала 85-летняя жительница Твери Юлия Михайлюк. Она занесена в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница.
Велогонка "Россия" – масштабный всероссийский спортивный проект, в котором участвуют любители велоспорта со всей страны. Он реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций. Его общий маршрут составляет более 500 километров и пролегает через девять городов в восьми регионах России, включенных в межрегиональный туристский маршрут "Золотое кольцо".