Из-за велофестиваля в Москве в субботу перекроют Садовое кольцо Садовое кольцо в Москве перекроют в субботу для велосипедистов

Москва10 сен Вести.Садовое кольцо и несколько прилегающих улиц в Москве будут перекрыты в субботу, 12 сентября, из-за проведения велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Нельзя будет проехать с 07:00 – по Садовому кольцу в каждом направлении, а также по улицам Косыгина, Смоленской и Большой Дорогомиловской, Воробьевскому шоссе, набережным Бережковской и Тараса Шевченко и Бородинскому мосту говорится в сообщении

Кроме того, с полуночи до семи вечера нельзя будет проехать по Университетской площади в каждом направлении, а с 11:00 до 19:00 – по улице Косыгина и Университетскому проспекту.