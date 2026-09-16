Москва16 сен Вести.19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца, сообщает столичный Дептранс.

Для поездок в центр города предлагается использовать метро.

Движение для автомобилей будет закрыто с начала суток до 20.00 мск на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. С полудня - по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 для проезда будет закрыта 1 полоса в каждом направлении: на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. На улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы сказано в сообщении ведомства в MAX

Также водителей предупредили, что с 16 по 19 сентября на некоторых участках будет запрещена парковка.