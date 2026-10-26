Москва26 окт Вести.В новом здании Большого Московского цирка, строительство которого официально было запущено в Мневниковской пойме, будут другие масштабы для выступления артистов. Об этом ИС "Вести" рассказал гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

Площади, на которых будут выступать артисты, выйдут далеко за рамки классического манежа 13 метров, мы будем использовать все купольное пространство в 40 метров рассказал он

Кроме того, отметил художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комфортнее будет работа и для дрессировщиков, условия содержания животных также будут улучшены.

Становимся законодателями правил, как должны содержаться животные в цирке отметил он

Завершить стройку нового здания цирка планируют к 2029 году.