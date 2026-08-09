Инженер Сущенко: у проекта НЦ "Россия" есть две уникальные особенности

Инженер рассказал, что делает НЦ "Россия" уникальным проектом Инженер Сущенко: у проекта НЦ "Россия" есть две уникальные особенности

Москва9 авг Вести.Строящийся в Москве Национальный центр "Россия" является уникальным проектом благодаря "воздушной крыше" и особенному концертному залу. Об этом ИС "Вести" рассказал главный инженер проекта дирекции проектирования уникальных и общественных объектов "Моспроект" Денис Сущенко.

Он сделал акцент именно на концертном зале, отметив возможность увеличить площадь сцены за счет перемещения кресел.

Уникальность НЦ "России" заключается в двух моментах. Это его воздушная крыша, которая опирается на колонны здания, что позволяет увеличить пространство для посещения людей. Также концертный зал – это изюминка этого проекта. Кресла трансформируемы. При необходимости, при увеличении площади сцены кресла прячутся внутри бетонных перекрытий, и сцена становится больше отметил Сущенко

Центр возводится на берегу Москвы-реки. Его площадь будет превышать 200 тысяч квадратных метров.

Ранее глава центра Наталья Виртуозова рассказала о планах по возведению филиалов НЦ "Россия"в регионах. По ее словам, в течение ближайших нескольких лет должны открыться восемь филиалов.

День строителя празднуется в России ежегодно во второе воскресенье августа. В 2026 году профессиональный праздник выпадает на 9 августа. Он будет отмечаться в юбилейный – 70-й раз. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отрасли, отметив, что она является основой для движения страны вперед.