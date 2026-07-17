VK Fest в Москве в этом году пройдет на новой площадке

Организаторы VK Fest сообщили о новшествах мероприятия в Москве VK Fest в Москве в этом году пройдет на новой площадке

Москва17 июл Вести.Крупнейший музыкальный фестиваль России VK Fest в этом году пройдет в Москве на новой площадке. На территории ВДНХ для гостей подготовят зоны для автограф-сессий, лекторий, спортивные и творческие площадки, пространства для семей, фотозоны и места отдыха. Об этом ИС "Вести" рассказали организаторы мероприятия.

На время фестиваля территория ВДНХ преобразится: организаторы обещают семь разных сцен, на каждой из которых будет своя особая программа.

Что же касается Москвы, то в этом году нас ждет новая площадка. Это всегда очень интересно, это сильно обновляет весь фестиваль. Практически на каждом метре ВДНХ будет какое-то развлечение рассказала исполнительный директор VK Fest Злата Колотвина

VK Fest давно перестал быть обычным музыкальным фестивалем и превратился в большой праздник для всего города.

Фестиваль мультиформатный, очень семейный. У нас здесь есть большой блок образования, огромный блок музыки разных направлений. Все герои интернета. Это все есть на фестивале. Много спорта. И в этом году большое количество детских зон сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова

VK Fest в Москве пройдет на территории ВДНХ 18 и 19 июля. Зоны фестиваля будут работать с 11.00 до 23.00. Мероприятие в столице станет финальным в туре VK Fest, который в этом году прошел в трех городах России: Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В северной столице фестиваль посетили 70 тысяч гостей, для которых выступили свыше 80 артистов.