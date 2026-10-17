Москва17 окт Вести.После реконструкции открылся Центральный Московский ипподром (ЦМИ). Территорию разделили на несколько пространств. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель руководителя Департамента гражданского строительства Москвы Василий Гиляров.

В двух разных зонах мы предусмотрели... На одной - чисто рекреационную функцию, где выполнен искусственный пруд, сделано благоустройство ландшафтное, предусмотрены МАФы (Малые архитектурные формы. – Прим. ред.), стилизованные под сиденья, которые были на исторической трибуне ипподрома. А вторая часть - там предусмотрен конкурный стадион как самостоятельная площадка