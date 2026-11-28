Москва28 ноя Вести.В новом здании Большого Московского цирка одна из сцен будет сделана в виде подковы и появится бассейн для прыжков с высоты. Об этом ИС "Вести" рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Зрительный зал будет такой подковой сделан, будет огромная широкая разноуровневая сцена, и она будет закольцована по всему зрительному залу. Еще будет большой длинный проход, но он будет использоваться в том числе для демонстрации разных и номеров, и кавалькад рассказал Запашный

По его словам, в новом здании Большого Московского цирка разместится бассейн для прыжков в высоту.

В нем будет зона для прыжков хайд-дайвинга, так называемого, высотные прыжки с высоты до 27 м. глубина его будет 8 м в центре и два крыла, по 5 м глубиной отметил он

В новом проекте продумали и условия содержания цирковых животных.

Новая система будет открыта для зрителей. Мы создаем выгульные вольеры, которые будут иметь формат мини-зоопарка. Таким образом, чтобы все зрители, которые приходят на представление, могли после шоу или до шоу пойти посмотреть, как наши животные живут пояснил Запашный

Ранее сообщалось, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный инициировал судебный процесс о защите своей чести, достоинства и деловой репутации против Telegram-канала "Цирковые".