Москва16 сенВести.Народный артист РФ Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября ему понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия. Эту информацию, появившуюся вчера в СМИ, подтвердили в пресс-службе Большого Московского цирка.
Артист признался, что сейчас у него все хорошо, он "жив-здоров".
У меня уже много лет проблемы с аритмией – периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богурассказал Запашный агентству
Артист также сообщил, что сегодня он уже приступил к работе.