Аскольд Запашный рассказал о самочувствии после ночного вызова скорой Аскольд Запашный после оказанной медпомощи вернулся к работе

Москва16 сен Вести.Народный артист РФ Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября ему понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия. Эту информацию, появившуюся вчера в СМИ, подтвердили в пресс-службе Большого Московского цирка.

Артист признался, что сейчас у него все хорошо, он "жив-здоров".

У меня уже много лет проблемы с аритмией – периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу рассказал Запашный агентству

Артист также сообщил, что сегодня он уже приступил к работе.