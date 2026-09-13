Розенбаум: врачей не бывает бывших, я через пару дней смогу выехать на линию

Розенбаум сообщил, что может пойти работать в скорую Розенбаум: врачей не бывает бывших, я через пару дней смогу выехать на линию

Москва13 сен Вести.Народный артист России Александр Розенбаум, имеющий медицинское образование, заявил, что до сих пор считает себя врачом и при необходимости мог бы вернуться к работе в скорой помощи. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Розенбаума, он каждый день с тоской провожает взглядом кареты скорой помощи.

Я остаюсь врачом. Более того, меня никто не лишал диплома. Я каждый день провожаю тоскующим взглядом карету скорой помощи, и думаю, что мне нужно было бы восстановить фармакопею, может быть, новая какая-то появилась лекарственная форма, которой я не знаю в ассортименте набора скоропомощного. И сутки мне надо на руку. Ну, вспомнить просто-напросто внутривенку и прочие какие-то манипуляции, необходимые ежедневно, ежечасно. И я через пару-тройку дней на линию могу выехать заявил Розенбаум

Артист отметил, что гордится своим медицинским прошлым и благодарен своим учителям.

Меня хорошо учили, я очень благодарен моим учителям, я до сих пор благодарен за эту честь, я почетный доктор Первого Ленинградского медицинского института, со всеми наградами типа мантии и всего остального. Это моя самая дорогая сердцу награда сказал Розенбаум

Ранее Розенбаум рассказал, что посоветовал бы себе в молодости трудиться, постоянно совершенствоваться и опираться на историю и душу многонационального народа России.