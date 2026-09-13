Розенбаум рассказал о своей любви к Санкт-Петербургу Розенбаум: готов целовать перрон вокзала, когда возвращаюсь в Санкт-Петербург

Москва13 сен Вести.Народный артист России Александр Розенбаум признался в огромной любви к Санкт-Петербургу, заявив, что при возвращении в город готов целовать перрон Московского вокзала. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Розенбаума, с годами его чувства к родному городу стали только сильнее.

Я в прямом смысле готов целовать не песок, а перрон, куда приходит поезд. Когда я выхожу на Московском вокзале из вагона, готов целовать перрон в прямом смысле. Еще стало неизмеримо круче мое отношение к дому и желание в него приезжать, возвращаться, жить в этом городе. Не верю своему счастью, что я ленинградец, что я родился на этих берегах Невы, здесь живу и буду здесь упокоен заявил Розенбаум

Ранее Розенбаум рассказал, что посоветовал бы себе молодому трудиться и постоянно совершенствоваться.