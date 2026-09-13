Москва13 сен Вести.Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что познакомился с народным артистом России Александром Розенбаумом в Санкт-Петербурге, когда пригласил его выступить на ужине с легендами советского спорта. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Лещенко, до этого он знал песни Розенбаума, но лично они знакомы не были.

Мы знали Александра Яковлевича, Сашу, как мы его называли, по песням, которые он начал петь, и они ходили в кассетах, но не были знакомы, и подвернулся случай. Мы были в Питере. Рядом с нами в гостинице "Европейская" жили наши легенды спортивные, там был какой-то симпозиум спортивный, [футболист, хоккеист и основатель московского "Спартака" Николай] Старостин, [футболист] Константин Иванович Бесков, в общем, все наши легенды спортивные. И мы пригласили их на ужин и подумали, как бы нам сделать интересным это событие" заявил Лещенко

Артист рассказал, что ему удалось найти телефон Розенбаума и попросить его выступить перед спортсменами.

"Нашли телефон Саши… Попросили его принять участие в этой вечеринке. Он с удовольствием согласился. Причем мы думали, конечно, о том, что, вот именно вот этот стиль – пение под гитару, он позиционировал себя тогда бардом – это то, что надо" сообщил Лещенко

Лещенко поделился, что особое впечатление на гостей произвели фронтовые песни в исполнении Розенбаума.

Должен сказать, что вечер прошел в удивительной атмосфере такой теплой. Я видел на глазах наших взрослых товарищей, вот Бескова, Старостина слезы, когда он пел фронтовые песни свои. Это было очень здорово. И с этих пор, собственно говоря, началось наше знакомство рассказал Лещенко

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