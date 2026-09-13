Розенбаум рассказал, как ему удается находить связь со многими поколениями Розенбаум: я не артист, я собеседник, который говорит с людьми по-людски

Москва13 сен Вести.Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что не считает себя артистом в привычном смысле - на своих выступлениях он выступает в качестве собеседника, поэтому ему удается находить связь со многими поколениями. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Я говорю с людьми по-людски, я собеседник их. Я не артист, и у меня не концерты. Вы поймите, что я с уважением отношусь к профессии артиста, но я не считаю себя артистом. Я по факту артист, но я просто человек, я гражданин своей страны, и я согражданин жителей этой страны. Я разговариваю с ними русским языком, понятным и приятным, великим, на наши общие проблемы заявил Розенбаум

Певец отметил, что проблемы у всех одинаковые, и люди приходят к нему, чтобы поучаствовать в разговоре о жизни.

Наши общие проблемы, они одинаковы у нас с вами. Вот у вас конкретно и у меня, они одинаковы. Никто нового ничего не придумал. И мы эти проблемы обсуждаем, я высказываюсь, люди принимают или не принимают мои мысли, но они собеседуют со мной. Они не приходят ко мне развлечься или погрустить, потому что мы делаем и то, и это. Они приходят ко мне сопереживать, соучаствовать в разговоре о нашей жизни, многотрудной, многоликой, понятной каждому человеку добавил Розенбаум

Сегодня Александру Розенбауму исполняется 74 года.

Ранее Народный артист Лев Лещенко рассказал, как познакомился с Розенбаумом в Санкт-Петербурге, а певец Михаил Шуфутинский — как впервые услышал песни артиста на кассете в Нью-Йорке.