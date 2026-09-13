Москва13 сен Вести.Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что познакомился с творчеством народного артиста России Александра Розенбаума в начале 1980-х в Нью-Йорке, когда ему случайно попала в руки кассета с песнями артиста, привезенная моряками. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Шуфутинского, он сначала не поверил, что такие песни могли создаваться в Советском Союзе.

Мне страшно повезло в жизни подружиться с Розенбаумом еще тогда, когда мы не были знакомы, даже не видели друг друга, потому что я жил в другой стране, а Александр Яковлевич жил здесь. Мне случайно в далеком Нью-Йорке попала маленькая кассетка в руки, которую кто-то из моряков привез, передали мне. Я послушал это, и сначала я не поверил, что это как бы может происходить в то время, в Советском Союзе. рассказал Шуфутинский

Певец рассказал, что после прослушивания той кассеты он начал пытаться узнать о Розенбауме как можно больше.

Мне было очень интересно, я расспрашивал всех, кто знает, и мои дальние родственники, жившие тогда на Украине, рассказывали, что выходит парень-красавец в белом костюме с гитарой, поет, собирает целые стадионы. Но дело даже не в том, что он собирал стадионы, дело в том, что он тогда не боялся ничего, и пел, и говорил тем языком, которым он считает нужным, своим языком правильным, поэтическим, человеческим сказал шаньсонье

Шуфутинский отметил, что творчество Розенбаума нашло своего слушателя и в США

Эти песни – я просто в них влюбился, и моментально их записал в студии. И они разлетелись по всем ресторанам, по всей эмиграции. Люди переписывали их друг у друга. И я там спел "Спасибо, Саша Розенбаум, далекий незнакомый друг". Вот. И с этого началось, начались наши отношения. вспомнил Шуфутинский

Певец также рассказал и о личном знакомстве с артистом

Потом, когда он [Розенбаум] приехал на гастроли, мы там с ним уже познакомились лично, потом я приехал в Москву уже в девяностом году. И мы общались очень много... Он наиграл мне массу песен новых, разных всяких своих. Я очень рад этому, это большое везение в моей жизни считает Шуфутинский

13 сентября Александр Розенбаум празднует свое 74-летие.

Ранее Народный артист России Лев Лещенко рассказал, как познакомился с Розенбаумом.