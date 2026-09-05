Москва5 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому указом от 3 сентября. Это следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Звание присуждается за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Шуфутинский – советский и российский эстрадный певец, пианист, ставший одной из самых ярких фигур в жанре русского шансона. Исполнитель всенародно известных песен, среди которых "Марджанджа", "Пальма-де-Майорка", "Наколочка". В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

Музыку легендарной песни "Третье сентября" написал Игорь Крутой, текст – Игорь Николаев. Сам Шуфутинский не раз объяснял, что дата 3 сентября для него ничего особенного не значит, однако композиция значит много. Песня была записана в 1993 году, а в 1994-м вошла в альбом Шуфутинского "Гуляй, душа" и заняла место одной из главных в репертуаре артиста. По словам маэстро, эта дата стала настоящим народным праздником.

Ежегодно 3 сентября Шуфутинский дает большие концерты. В этом году у Михаила Захаровича состоялось целых два выступления в Государственном Кремлевский дворце подряд – "Я календарь переверну" 3 сентября и "Я календарь перевернул" 4 сентября. Билеты на оба мероприятия были раскуплены полностью.