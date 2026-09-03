Москва3 сенВести.Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября" до 3 сентября 2032 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Товарный знак "Третье сентября" зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева до 3 сентября 2032 годаговорится в публикации
По данным Роспатента, бренд зарегистрирован сразу по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг. Он позволяет проводить концертные мероприятия, выпускать рекламные материалы, работать в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также заниматься иными видами деятельности.
"Третье сентября" – знаменитая композиция на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева, которую исполнил Михаил Шуфутинский. Песня стала особо популярной в 2010-х годах благодаря интернет-мемам.