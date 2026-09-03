Композитор Игорь Николаев запатентовал бренд "Третье сентября" до 2032 года

Игорь Николаев стал обладателем товарного знака "Третье сентября" Композитор Игорь Николаев запатентовал бренд "Третье сентября" до 2032 года

Москва3 сен Вести.Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября" до 3 сентября 2032 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Товарный знак "Третье сентября" зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева до 3 сентября 2032 года говорится в публикации

По данным Роспатента, бренд зарегистрирован сразу по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг. Он позволяет проводить концертные мероприятия, выпускать рекламные материалы, работать в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также заниматься иными видами деятельности.

"Третье сентября" – знаменитая композиция на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева, которую исполнил Михаил Шуфутинский. Песня стала особо популярной в 2010-х годах благодаря интернет-мемам.