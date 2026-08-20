Москва20 авгВести.Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой". Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.
Певец подал заявки еще в марте, а в августе Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки. Срок действия исключительного права Билана на них закончится в марте 2036 года.
Под этими товарными знаками могут продаваться парфюмерия, одежда, обувь, часы. Также можно выпускать музыкальную продукцию и организовывать концерты.
В январе 2026 года Дима Билан зарегистрировал как товарный знак свое имя.