Дима Билан зарегистрировал товарные знаки в честь своих песен

"Я твой номер один": Дима Билан зарегистрировал два товарных знака Дима Билан зарегистрировал товарные знаки в честь своих песен

Москва20 авг Вести.Заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой". Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Певец подал заявки еще в марте, а в августе Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки​​​. Срок действия исключительного права Билана на них закончится в марте 2036 года.

Под этими товарными знаками могут продаваться парфюмерия, одежда, обувь, часы. Также можно выпускать музыкальную продукцию и организовывать концерты.

В январе 2026 года Дима Билан зарегистрировал как товарный знак свое имя.