Москва5 авг Вести.Компания "ВымпелКом" (бренд "Билайн") обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к "Т2 Мобайл" (бренд Т2). Как пояснили в "ВымпелКоме", это встречный шаг в рамках спора вокруг использования слова "микс" в товарных знаках.

Ранее оператор Т2 подал два иска к "Билайну" в Арбитражный суд Москвы, пытаясь оспорить права конкурента на использование бренда "Микс". В компании Т2 заявляли, что запуск "Билайном" в марте 2026 года подписки для доступа к онлайн-кинотеатрам может привести к оттоку абонентов с их собственной мультиподписки MiXX.

В ответ на это представители "Билайна" заявили, что используют слово "микс" в своих продуктах уже более десяти лет — пакет телеканалов "Микс" появился в "Билайн ТВ" еще в 2013 году, задолго до регистрации товарного знака Т2. В связи с этим "ВымпелКом" требует признать регистрацию бренда оппонентов актом недобросовестной конкуренции и аннулировать его правовую охрану, сообщает РБК.