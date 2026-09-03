Шуфутинский не стал выступать на корпоративе ради концерта 3 сентября

Шуфутинский отказался от корпоратива, чтобы дать концерт 3 сентября Шуфутинский не стал выступать на корпоративе ради концерта 3 сентября

Москва3 сен Вести.Певец Михаил Шуфутинский отказался от выступления на частном мероприятии 3 сентября, чтобы провести концерт. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что 78-летний артист планирует петь на концерте вживую, поэтому у него не хватит сил еще и на "заказник".

Как нам стало известно, на 3 сентября у Шуфутинского было предложение выступить на частном мероприятии, но он отказался говорится в публикации

В этом году, как пишет издание, у Шуфутинского будет целых два концерта подряд – "Я календарь переверну" 3 сентября и "Я календарь перевернул" 4 сентября. Билеты на оба мероприятия раскуплены полностью.