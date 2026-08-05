Лепс отменил концерты в Крыму и попросил прощения у поклонников

Лепс отменил концерты в Крыму, названы причины этого Лепс отменил концерты в Крыму и попросил прощения у поклонников

Москва5 авг Вести.Народный артист России, певец Григорий Лепс отметил концерты в Феодосии и Ялте. Как пишет ТАСС со ссылкой на команду артиста, причиной отмены названа сложная ситуация в регионе, включая проблемы с электроснабжением.

Представители артиста рассказали, что в настоящее время обстановка меняется ежедневно, и электричество "то есть, то нет".

Пока о конкретных переносах никто не может ничего говорить, [все зависит от того], в какую сторону будет меняться дальше заявил собеседник агентства

Он уточнил, что пока выступления отменены до лета 2027 года.

В свою очередь сам Лепс в соцсетях попросил прощения у поклонников за доставленные неудобства.

Концерты должны были пройти 11 и 12 августа.

В начале июля Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике из-за логистических проблем.