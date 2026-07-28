Москва28 июл Вести.Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс, говоря об отмене выступления в Юрмале 3 августа, сообщил о завершении концертной деятельности в беседе с ТАСС.

При этом композитор отметил, что у него еще есть творческие идеи. Паулс планирует представить публике певицу, личность которой он не раскрыл, однако заверил, что "это будет хорошая певица".

Я не занимаюсь концертами больше. Все. Мне уже на всю жизнь хватит. Я вообще уже закруглил [концертную деятельность] и посоветовал некоторым другим делать то же самое, но они как-то еще выступают рассказал он

Ранее композитор высказался о запрете на трансляцию его песен на радио в Латвии.