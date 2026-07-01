Москва28 июлВести.Композитор Раймонд Паулс вынужден отменить концерт в Юрмале из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает РИА Новости.
Концерт намечали провести 3 августа в юрмальском зале "Дзинтари".
К сожалению, концерт пришлось отменить. Плохо чувствую себя, сейчас только лечусь домаприводит РИА Новости слова 90-летнего Паулса
В середине апреля 2026 года композитор был госпитализирован и перенес операцию.
На минувшей неделе Сейм Латвии принял поправки к закону об электронных СМИ, которые запрещают радиостанциям передавать произведения авторов, находящихся под санкциями Латвии или Евросоюза (ЕС).
В итоге под ограничения попали восемь песен Паулса, которые исполняли подсанкционные российские артисты.
Раймонд Паулс - легенда советской и латвийской музыки, пианист и автор множества хитов, которые исполняли Алла Пугачева, Лариса Долина, Лайма Вайкуле и другие певцы.
За 50 лет творческой деятельности Паулс создал десятки песен, ставших классикой советской и российской эстрады.
Паулс удостоен звания народного артиста СССР, он является лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах музыкант занимал пост министра культуры Латвии.