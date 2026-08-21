Заявка на регистрацию товарного знака Kanye West поступила в Роспатент

Товарный знак Kanye West появился в базе Роспатента Заявка на регистрацию товарного знака Kanye West поступила в Роспатент

Москва21 авг Вести.Товарный знак на английском языке с именем американского рэпера Канье Уэста, концерты которого в Санкт-Петербурге намечены на октябрь, появился в базе Роспатента, сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Kanye West подана в Роспатент 18 августа из России, но не от связанного с рэпером лица.

Под товарным знаком Kanye West заявитель хочет выпускать диски звукозаписи, одежду и обувь, продавать цифровую музыку через интернет, издавать музыкальную продукцию, а также организовывать и проводить концерты.

Концертное агентство Say Agency объявило, что Канье Уэст выступит на "Газпром Арене" 10 и 11 октября.