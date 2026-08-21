Москва21 авгВести.Товарный знак на английском языке с именем американского рэпера Канье Уэста, концерты которого в Санкт-Петербурге намечены на октябрь, появился в базе Роспатента, сообщает ТАСС.
Заявка на регистрацию товарного знака Kanye West подана в Роспатент 18 августа из России, но не от связанного с рэпером лица.
Под товарным знаком Kanye West заявитель хочет выпускать диски звукозаписи, одежду и обувь, продавать цифровую музыку через интернет, издавать музыкальную продукцию, а также организовывать и проводить концерты.
Концертное агентство Say Agency объявило, что Канье Уэст выступит на "Газпром Арене" 10 и 11 октября.