Пригожин назвал гонорар Канье Уэста за два концерта в Петербурге Продюсер Пригожин: Канье Уэст может получить $20 млн за концерты в Петербурге

Москва18 авг Вести.Гонорар американского рэпера Канье Уэста за два концерта в Санкт-Петербурге может составить не менее 20 миллионов долларов, рассказал РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.

У него внушительный контракт - 20 миллионов долларов. Мои друзья предлагали ему разные финансовые условия, но он не соглашался. Я же все-таки в отрасли нахожусь. Гонорар приблизительно за каждый концерт от 10 миллионов долларов, но точно не меньше отметил Пригожин

Ранее концертное агентство Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позже эту информацию подтвердил и менеджер рэпера. На фоне таких новостей вырос спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на 9-11 октября.