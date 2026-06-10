Москва10 июнВести.Песня "Ничего личного", написанная экс-солистом украинской группы "Время и стекло" Алексеем Завгородним, внесена в перечень экстремистских материалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции РФ.
Решение о признании композиции экстремистской вынес Приморский краевой суд, это произошло в конце марта текущего года.
Музыкальная композиция "Ничего личного" … продолжительностью две минуты 23 секунды и ее текстовое содержание, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернетприводит агентство данные Минюста
Автор экстремистской песни Алексей Завгородний также известен под псевдонимом Positiff.