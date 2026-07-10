Минюст включил песню "Россия для кавказцев" в список экстремистских материалов

Трек "Россия для кавказцев" признали экстремистским материалом Минюст включил песню "Россия для кавказцев" в список экстремистских материалов

Москва10 июл Вести.Министерство юстиции России внесло аудиозапись под названием "Россия для кавказцев" в федеральный список экстремистских материалов. Соответствующая информация опубликована в реестре ведомства.

Основанием для включения песни в перечень стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.

В Минюсте уточнили, что речь идет о композиции продолжительностью около пяти минут десяти секунд. Песня исполнена от имени артиста, выступающего под псевдонимом "Русня".

Согласно опубликованным материалам судебной картотеки, лингвистическая экспертиза выявила в тексте композиции признаки, указывающие на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

Установлено, что песня содержит высказывания, направленные против лиц кавказских и среднеазиатских национальностей, а также последователей ислама.

Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами политика Бориса Надеждина, журналиста Екатерину Воропай, предпринимателя Тимофея Рогожина и объединение "Штаб кандидатов", связанное с Надеждиным.