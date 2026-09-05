Москва5 сен Вести.Михаил Шуфутинский поделился своими первыми эмоциями после получения звания народного артиста России, сообщает SHOT.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому. Указ был подписан 3 сентября, в символичный для шансонье день: в этом году легендарной песне "Третье сентября" исполнилось 33 года.

Буквально час назад сам узнал от знакомых. Нахожусь в шоке, потому что даже никогда не инициировал себя и никогда бы не стал это делать. Для меня это огромная честь, потому что это показатель доверия ко мне и признание меня моей страной, моим народом рассказал артист

Музыку известной песни Шуфутинского "Третье сентября" написал Игорь Крутой, текст – Игорь Николаев. Сам маэстро не раз объяснял, что дата 3 сентября для него ничего особенного не значит, однако композиция значит много. Песня была записана в 1993 году, а в 1994-м вошла в альбом Шуфутинского "Гуляй, душа" и заняла место одной из главных в репертуаре артиста. По словам шансонье, эта дата стала настоящим народным праздником.

Ежегодно 3 сентября Шуфутинский дает большие концерты. В этом году у Михаила Захаровича состоялось целых два выступления в Государственном Кремлевский дворце подряд – "Я календарь переверну" 3 сентября и "Я календарь перевернул" 4 сентября. Билеты на оба мероприятия были раскуплены полностью.