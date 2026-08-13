Вдовиченков рассказал об изменениях в жизни после получения "Народного артиста" Вдовиченков: после получения звания народного артиста жизнь стала тяжелее

Москва13 авг Вести.Актер Владимир Вдовиченков после получения звания Народного артиста России почувствовал дополнительный груз ответственности, от чего жизнь стала тяжелее. Об этом он рассказал ИС "Вести" в интервью, приуроченном к его 55-летию.

По его словам, после церемонии награждения 2026 год стал для актера трудным и в физическом плане, и в моральном – "как будто кирпич повесили дополнительно".

Как будто весь мир стал сопротивляться тому, что я получил "Народного артиста". Очень тяжелый год: что-то я и болел, и какие-то камни у меня из почек вынимали, и сложные съемки, и какие-то экспедиции тяжеленные, и все как будто бы не так. И не хватает времени на семью, на студентов, на любимую собаку. Какой-то такой аврал пошел поделился актер

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно тексту которого актеры Владимир Вдовиченков, Юрий Кузнецов и Екатерина Гусева были удостоены званий Народных артистов России за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.