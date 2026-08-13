Москва13 авгВести.Актер Владимир Вдовиченков после получения звания Народного артиста России почувствовал дополнительный груз ответственности, от чего жизнь стала тяжелее. Об этом он рассказал ИС "Вести" в интервью, приуроченном к его 55-летию.
По его словам, после церемонии награждения 2026 год стал для актера трудным и в физическом плане, и в моральном – "как будто кирпич повесили дополнительно".
Как будто весь мир стал сопротивляться тому, что я получил "Народного артиста". Очень тяжелый год: что-то я и болел, и какие-то камни у меня из почек вынимали, и сложные съемки, и какие-то экспедиции тяжеленные, и все как будто бы не так. И не хватает времени на семью, на студентов, на любимую собаку. Какой-то такой аврал пошелподелился актер
30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно тексту которого актеры Владимир Вдовиченков, Юрий Кузнецов и Екатерина Гусева были удостоены званий Народных артистов России за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.