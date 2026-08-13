Москва13 авгВести.Театр имени Е.Б. Вахтангова стал в жизни народного артиста РФ Владимира Вдовиченкова нечто большим, чем просто местом работы. Актер рассказал в интервью ИС "Вести", что сегодня с трудом представляет себе жизнь вне театра.
Вдовиченков отметил, что за 25 лет работы в театре Вахтангова прошел через многие события, но главным стало становление его как артиста.
Театр Вахтангова стал в моей жизни нечто большим, чем просто местом работы… Театр – это такой один из столпов моей жизни, особенно Вахтанговский театр… Я его люблю, и уже с трудом представляю себе жизнь вне театра. Хотя, невзирая на то, что я вроде бы киноартист, но театр стал большой частью [моей жизни]рассказал он
Сегодня, 13 августа, Владимиру Вдовиченкову исполняется 55 лет. Актер стал известен широкой публике благодаря сериалу "Бригада". Однако за образом героя боевиков режиссеры разглядели многогранность таланта артиста, и сегодня Вдовиченков играет на театральной сцене.