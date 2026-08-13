Москва13 авг Вести.Современный зритель любит фильмы, в которых рассказывают истории про сильных и думающих людей. Как рассказал Народный артист РФ Владимир Вдовиченко ИС "Вести" в приуроченном к его 55-летию интервью, именно в таких кинокартинах он предпочитает сниматься.

Мы не рассказываем истории об отморозках... которых хочется забыть и не вспоминать этих людей, которых ты видел на улицах. Мы рассказываем немножко о других людях, наверное, тем самым немножко приукрашая реальность. Об умных, красивых, может быть, ошибающихся, идущих не в ту сторону, но в результате… отвечающих за свои поступки. Такие истории мы рассказываем. Во всяком случае, я предпочитаю в таких сниматься сказал Вдовиченков

Также актер рассказал, что отношение к многосерийным фильмам раньше было пренебрежительным, поэтому переживал, что сериал "Бригада" не оценят по достоинству.