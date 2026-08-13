Вдовиченков раскрыл, какой голливудский актер стал для него примером Актер Вдовиченков рассказал, что вдохновлялся фильмами с Ван Даммом

Москва13 авг Вести.Народный артист РФ Владимир Вдовиченков решил попробовать себя в творческой профессии после просмотра видеокассет с фильмами, где играл голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Об этом Вдовиченков рассказал ИС "Вести" в интервью, приуроченному к его 55-летию.

По словам Вдовиченкова, он мечтал связать свою жизнь с флотом и стать моряком. Однако в какой-то момент эта профессия потеряла для него некий романтизм, и он начал искать другие варианты и в результате решил заняться чем-то связанным с творчеством.

Откуда пришла эта мысль, я не до конца не понимаю. Наверное, из видеокассет с фильмами Ван Дамма… Мне кажется, это было некоей ступенькой, что обычный парень, молодой из Брюсселя, никому неизвестный, Жан-Клод Варенберг приехал в Голливуд, и вдруг у него что-то стало получаться, и он занимается тем, чем нужно. И это такой хороший некий стимул был попробовать рассказал артист

Вдовиченков также рассказал, что работа в Театре имени Е.Б. Вахтангова занимает значимое место в его жизни.

Сегодня, 13 августа, актеру исполняется 55 лет. Вдовиченков стал известен широкой публике благодаря сериалу "Бригада", а позже снялся и в других картинах – "Тарас Бульба", "Бесы", "Однажды в Ростове" и других.