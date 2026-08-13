Звезда сериала "Бригада" боялся, что работа в проекте станет халтурой Артист Вдовиченков переживал, что сериал "Бригада" не оценят по достоинству

Москва13 авг Вести.В начале двухтысячных годов, когда снималась "Бригада", отношение к сериалам было пренебрежительное. Народный артист РФ Владимир Вдовиченков переживал, что многосерийный фильм станет халтурой, об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Однако сериал "Бригада" был очень финансово затратным. По его словам, одна серия на тот момент стоила около 250 тысяч долларов, что равнялось съемке полнометражного фильма.

Качество продукта не падало за счет того, что это многосерийная история. Это был просто многосерийный художественный фильм. И опыт такой, самый первый оказался очень удачный… Если вначале это пугало и казалось халтурой, то сейчас в сериалах работают суперпрофессионалы: режиссеры, актеры. Поэтому это перестало быть чем-то низкопробным, а сериалы сейчас порой даже лучше, чем фильмы рассказал Вдовиченков

Также Вдовиченков отметил, что фильмы с голливудским актером Жан-Клодом Ван Даммом вдохновили его связать свою профессиональную жизнь с творчеством.