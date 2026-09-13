Розенбаум рассказал, что бы посоветовал себе в молодости Розенбаум посоветовал бы себе молодому постоянно трудиться и совершенствоваться

Москва13 сен Вести.Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что посоветовал бы себе молодому трудиться, постоянно совершенствоваться и опираться на историю и душу многонационального народа России. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам певца, предела совершенству не существует, и это касается любого начинания.

Трудись. Ничего больше. Трудись, совершенствуйся. Нет предела совершенству вообще. Ни у кого и никогда его нету. Он беспределен, этот путь. У него нет предела, должно быть желание совершенствоваться все время, брать новые лучшие микрофоны, лучшие новые камеры, какие-то примочки к ним прикидывать для того, чтобы звук был интереснее, чище и многое-многое. И это в каждом деле сказал Розенбаум

Артист также отметил, что посоветовал бы себе опираться на историю, душу народа и музыку.

Поэтому трудись, сынок, я бы ему сказал. Опирайся на свой собственный язык, на историю свою, на душу многонационального народа России. На музыку, на историю, на душу нашей земли, но трудись. Никогда муза, я всегда говорю, на ленивое плечо не прилетает заявил он

Ранее Розенбаум заявил, что не считает себя артистом в привычном смысле – на своих концертах он выступает в качестве собеседника, поэтому ему удается находить связь со многими поколениями.