Москва12 сен Вести.Народный артист России Александр Розенбаум предпочитает слушать оригинальный американский реп. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В качестве примера артист привел 50 Cent и The Notorious B.I.G., отметив, что их исполнение звучит для него естественно. При этом Розенбаум считает, что для рэпа важна связь исполнителя с культурой, из которой этот жанр появился.

Я люблю оригинальный рэп. Для того, чтобы исполнять рэп, нужно иметь генетическую историю объяснил Розенбаум

В то же время он скептически относится к попыткам исполнять этот жанр артистами с другим происхождением.

Розенбаум сравнил такую ситуацию с гипотетическим выступлением американского певца Майкла Джексона с русскими народными песнями в традиционной русской одежде. По его мнению, подобное сочетание выглядело бы столь же неестественно.