Москва12 сенВести.Народный артист России Александр Розенбаум предпочитает слушать оригинальный американский реп. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
В качестве примера артист привел 50 Cent и The Notorious B.I.G., отметив, что их исполнение звучит для него естественно. При этом Розенбаум считает, что для рэпа важна связь исполнителя с культурой, из которой этот жанр появился.
Я люблю оригинальный рэп. Для того, чтобы исполнять рэп, нужно иметь генетическую историюобъяснил Розенбаум
В то же время он скептически относится к попыткам исполнять этот жанр артистами с другим происхождением.
Розенбаум сравнил такую ситуацию с гипотетическим выступлением американского певца Майкла Джексона с русскими народными песнями в традиционной русской одежде. По его мнению, подобное сочетание выглядело бы столь же неестественно.