"Я музыкант, а он нет": Юрий Лоза высказался о Канье Уэсте Юрий Лоза заявил, что не считает Канье Уэста музыкантом

Москва19 авг Вести.Российский певец Юрий Лоза заявил, что считает себя музыкантом, а американского рэпера Канье Уэста - нет.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что россияне пойдут на концерты Канье Уэста "только ради понтов", а не для наслаждения музыкой.

Я музыкант, а он нет. Он рэпер. Я его не слушаю и знать не знаю. Я ни одной песни его не слышал и понятия не имею, кто он такой сказал Лоза

Концертное агентство Say Agency ранее объявило о двух выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, эти данные затем подтвердил менеджер рэпера. После появления этих новостей заметно вырос спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на период с 9 по 11 октября.