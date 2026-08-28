Москва28 авгВести.Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал специальным гостем совместного концерта рэп-исполнителей Басты и Гуфа в "Лужниках".
Спортсмен поднялся на сцену и вместе с артистами исполнил один из куплетов композиции "Моя игра", передает ТАСС.
После выступления Баста представил хоккеиста зрителям.
Поприветствуем моего друга - Сашу Овечкинасказал Баста
В ответ Овечкин поприветствовал музыкантов и собравшуюся на стадионе публику. Ранее сообщалось, что карточка с автографом лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина была продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов.