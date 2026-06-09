Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на пляже во время отпуска

Александр Овечкин забил пенальти Артему Дзюбе во время отдыха на пляже Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на пляже во время отпуска

Москва9 июн Вести.Лучший снайпер в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин сыграл в футбол на пляже с бывшим нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой и забил ему с пенальти.

Видео совместного отдыха спортсменов в Турции опубликовал в своих соцсетях хоккеист и капитан магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев.

На кадрах запечатлено, что Овечкин и Дзюба сыграли в футбол с детьми, и форвард "Вашингтон Кэпиталз" поразил ворота, которые защищал футболист. После этого Овечкин сказал в шутку, что футболисты все-таки лучше хоккеистов.

Овечкин, выступающий за "Вашингтон" с 2005 года, забросил 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом по данному параметру. Дзюба, выступавший в последние несколько сезонов за тольяттинский "Акрон", является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 мячей).