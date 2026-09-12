Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации Народный артист Александр Збруев опроверг слухи о госпитализации

Москва12 сен Вести.Информацию о своей госпитализации опроверг народный артист РСФСР Александр Збруев. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий актера.

Спасибо за беспокойство, но все в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет заявил Збруев

12 сентября в СМИ появились сведения о том, что 88-летнему артисту якобы необходима экстренная медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.

Александр Збруев родился в 1938 года в Москве. С 1961 года актер служит в театре "Ленком Марка Захарова". Снялся во множестве фильмов, среди самых известных работ - роли в фильмах "Большая перемена", "Ты у меня одна", "Бедная Саша" и другие.