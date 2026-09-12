Москва12 сенВести.Информацию о своей госпитализации опроверг народный артист РСФСР Александр Збруев. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий актера.
Спасибо за беспокойство, но все в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нетзаявил Збруев
12 сентября в СМИ появились сведения о том, что 88-летнему артисту якобы необходима экстренная медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.
Александр Збруев родился в 1938 года в Москве. С 1961 года актер служит в театре "Ленком Марка Захарова". Снялся во множестве фильмов, среди самых известных работ - роли в фильмах "Большая перемена", "Ты у меня одна", "Бедная Саша" и другие.