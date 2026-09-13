Москва13 сен Вести.Александр Розенбаум планирует посетить зону проведения специальной военной операции и выступить перед российскими бойцами. Об этом народный артист России, которому 13 сентября исполняется 75 лет​​​ отметил, сообщил в интервью РТА Новости.

Я планирую [посетить СВО], я всегда со своим народом сказал Розенбаум

Певец добавил, что часто затрагивает военную тему в своем творчестве, но не конкретные события, поскольку не любит "публицистики в музыке". Розенбаум отметил, что за последнее время написал четыре новых военных песни.

На войне, конечно, есть не только красный и черный - цвета крови и смерти, есть и голубой, и фиолетовый, и серо-буро-малиновый… И свадьбы там играют, и любовь крутят - такова жизнь. Но эта жизнь ненормальна для человека, хотя наша планета не воевала всего 350 лет, все остальное время она воюет заключил бард

У Александра Розенбаума действительно много песен на военную тему. Особое место в его творчестве занимает Великая Отечественная война и война в Афганистане, где артист неоднократно выступал перед ограниченным контингентом советских войск. А в феврале 2016 года Розенбаум выступил перед российскими военными на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

В юбилей певца о своем знакомстве с ним ИС "Вести" рассказали Михаил Шуфутинский и Лев Лещенко.