Путин поздравил Розенбаума с юбилеем, отметив заслуженную популярность его песен

Путин поздравил Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем Путин поздравил Розенбаума с юбилеем, отметив заслуженную популярность его песен

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с днем рождения, отметив заслуженную популярность песен исполнителя. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Розенбаум всегда работает вдохновенно, а также дарит слушателям тепло.

Благодаря особой, доверительной манере исполнения ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений говорится в телеграмме

Путин также указал на деятельный вклад певца в реализацию благотворительных и гуманитарных инициатив.

Российский лидер пожелал исполнителю здоровья и успехов.

13 сентября Александру Розенбауму исполнилось 75 лет.