Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с днем рождения, отметив заслуженную популярность песен исполнителя. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Розенбаум всегда работает вдохновенно, а также дарит слушателям тепло.
Благодаря особой, доверительной манере исполнения ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколенийговорится в телеграмме
Путин также указал на деятельный вклад певца в реализацию благотворительных и гуманитарных инициатив.
Российский лидер пожелал исполнителю здоровья и успехов.
13 сентября Александру Розенбауму исполнилось 75 лет.