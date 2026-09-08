Дирижер Спиваков провел первое выступление после перенесенной болезни Владимир Спиваков впервые выступил после госпитализации, открыв Премию Корша

Москва8 сен Вести.Дирижер Владимир Спиваков выступил в первый раз после перенесенной болезни и госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло в рамках открытия ежегодной Премии Корша, которая прошла в Театре наций.

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Отмечается, что в следующий раз он выйдет в качестве дирижера уже 12 сентября. А далее, согласно информации его супруги, все выступления пройдут по графику.

Ранее сообщалось, что Спиваков был госпитализирован с пневмонией.