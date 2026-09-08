Москва8 сенВести.Дирижер Владимир Спиваков выступил в первый раз после перенесенной болезни и госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.
Это произошло в рамках открытия ежегодной Премии Корша, которая прошла в Театре наций.
Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков впервые выступил после госпитализациинаписано в публикации
Отмечается, что в следующий раз он выйдет в качестве дирижера уже 12 сентября. А далее, согласно информации его супруги, все выступления пройдут по графику.
Ранее сообщалось, что Спиваков был госпитализирован с пневмонией.