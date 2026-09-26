Москва26 сенВести.Движение транспорта открыто на некоторых участках улиц в Москве после проведения Московского марафона. Информация опубликована пресс-службой столичного департамента транспорта.
Движение открыто на Воробьевском шоссе, Бородинском мосту, боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы, Смоленской улице, улицах Косыгина и Лужники, Бережковской, Смоленской, Ростовской, Новодевичьей, Саввинской, Лужнецкой набережных, а также набережной Тараса Шевченко.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением Московского марафона движение на ряде улиц и набережных Москвы будут ограничены 26 и 27 сентября.