Часть улиц в Москве открыта для движения транспорта после проведения марафона

Дептранс: на ряде улиц Москвы возобновлено движение после марафона Часть улиц в Москве открыта для движения транспорта после проведения марафона

Москва26 сен Вести.Движение транспорта открыто на некоторых участках улиц в Москве после проведения Московского марафона. Информация опубликована пресс-службой столичного департамента транспорта.

Движение открыто на Воробьевском шоссе, Бородинском мосту, боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы, Смоленской улице, улицах Косыгина и Лужники, Бережковской, Смоленской, Ростовской, Новодевичьей, Саввинской, Лужнецкой набережных, а также набережной Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением Московского марафона​​​ движение на ряде улиц и набережных Москвы будут ограничены 26 и 27 сентября.